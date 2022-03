Matej Matjes uit de bol in De Karper voor overwinning Mohoric in Milaan Sanremo: “Laatste kilometer durfde ik nauwelijks kijken”

De Genste supportersclub Matej Matjes is een wat vreemde eend in de bijt in het Vlaamse wielerland met wereldtoppers als Wout Van Aert. Toch supporteren ze in Gent al jaren trouw voor Matej Mohoric die gisteren zijn eerste monument pakte in Sanremo. De club telt intussen meer dan 50 leden. “Drie jaar geleden viel Matej ons al op als een geweldig talent bij de jeugd. Sindsdien volgen we hem op de voet”, zegt voorzitter Rutger Goeminne van de Matej Matjes. De meeste wedstrijden volgen ze in Café De Karper bij Ronie, de papa van Iljo Keisse. Ook bij de start van de Omloop in Gent waren ze er uiteraard bij.

Feestje tot in de vroege uren

De Matej Matjes volgen de meeste wedstrijden van Mohoric in De Karper in Gent.

Gisteren tekenden ze met een tiental leden present in De Karper. “Vooraf hadden we zijn kansen niet erg hoog ingeschat. Na een val en knieblessure had ik afgelopen week nog contact met hem. En hij zei dat de kans zelfs klein was dat hij aan de start zou geraken. Maar toen we zagen dat hij tijdens de wedstrijd samen met zijn ploeg constant vooraan zat, steeg ook ons geloof in hem”, zegt Rutger. “Hij is ook een enorme goeie daler en één van de beste in het peloton. Dus eens over de Poggio kon het alle kanten uit. Daar nam hij enorme risico’s met enkele slippers en zelfs een aflopende ketting. De laatste kilometer durfde ik nog nauwelijks kijken en was het nagelbijten. Toen hij zijn handen in de lucht gooide, was de ontlading ook bij ons groot”, lacht Rutger.

Samen met een 30-tal leden doken de Matej Matjes het Gentse uitgangsleven in tot zondagochtend. “Matej nam enkele uren na de wedstrijd nog zelf contact met ons op. We hebben afgesproken aan de start van Gent-Wevelgem en ook de bus richting Oude Kwaremont tijdens de Ronde Van Vlaanderen is reeds gereserveerd. Want Matej is nu één van de topfavorieten voor het Vlaamse voorjaar”, besluit Rutger.

Supportersclub Matej Matjes bij de start van de Omloop in 't Kuipke