Massale toestroom richting autokeuring in Zwijnaarde: file op buitenring én parallelwegen

GentEen pak bestuurders die dinsdagochtend beslisten om hun wagen te laten keuren in Zwijnaarde zorgt voor lange files op de buitenring in Gent en de parallelwegen. De Gentse politie vraagt om de ruime omgeving te vermijden. GOCA Vlaanderen vraagt om de drukte van bij de keuringstations te checken via de webcams.

De Gentse politie waarschuwt bestuurders die vandaag in de richting van het keuringsstation in Zwijnaarde moeten rijden. “Het is er erg druk. Daardoor staan er lange files op de buitenring ter hoogte van het keuringsstation en de parallelwegen. Gelieve de ruime omgeving dan ook zo veel mogelijk te vermijden.”

Sinds 1 augustus is het op sommige dagen opnieuw mogelijk om zonder afspraak de wagen te laten keuren bij SBAT. Op dinsdag kan dat in Sint-Denijs-Westrem, op woensdag in Wondelgem en op vrijdag in Eeklo en Nazareth. In het keuringscentrum van Zwijnaarde kan u alleen op afspraak terecht.

Drukte checken

GOCA Vlaanderen, het expertisecentrum voor autokeuring & rijbewijs, had de overrompeling niet verwacht: “Het is echt een enorm succes. Wij raden iedereen aan om de online webcams te raadplegen. Zo zie je direct hoe druk het is, en of het nog de moeite is om te vertrekken. Hoe lang de wachttijd momenteel is, is moeilijk om te zeggen. Hoe lang een keuring duurt, hangt namelijk af van het soort keuring.” Als je echt zeker wil zijn van een plaatsje, is het dus nog altijd het beste om een afspraak te maken.

