Massa volk op eerste dag opendeuren Gentse brandweer

Vandalisme, bedreigin­gen en vechtpar­tij­en: ‘Bende van Wondelgem’ terrori­seert buurt rond Delhaize

Wie regelmatig in de buurt van de Delhaize in Wondelgem komt, is ze ongetwijfeld al tegen het lijf gelopen. Een bende jongeren, soms zijn ze met enkelingen, soms met een twintigtal, terroriseert de buurt al enige tijd. ‘De bende van Wondelgem’, zoals ze zichzelf noemen, gedraagt zich arrogant, maar schuwt ook geweld niet. De politie is op de hoogte en onderzoekt de zaken.