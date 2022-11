Markt met lokale makers strijkt voor het eerst neer in Gent: “Van keramiek tot breigoed”

Lokaal Boetiek is al in verschillende steden aanwezig, maar eind deze maand strijkt de beurs voor het eerst neer in Gent. In de voormalige brandweerkazerne in Gentbrugge, de Santo-site. Verwacht je aan meer dan 35 lokale makers die vol trots hun spullen tonen: van juwelen over houten objecten tot keramiek, leder, kaartjes, breigoed en zoveel meer. Kortweg: originele, ambachtelijk gemaakte producten.