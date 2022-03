Mariette (64) neemt afscheid van Sint-Lucas ziekenhuis na een loopbaan van 50 jaar: “We werkten hard, want we konden toch nergens heen”

Op 1 september 1971 begon Mariette aan haar eerste werkdag in het AZ Sint-Lucas. Nadat ze op bezoek was geweest bij een nichtje die daar op de pediatrie lag. ‘Hier zou ik wel willen werken’, liet ze zich ontvallen waarop haar mama meteen polste of dat mogelijk was. “Van moeder Brigitte mocht ik onmiddellijk beginnen, maar ik moest eerst mijn schooljaar uitdoen. Na de zomervakantie stond ik paraat met mijn valiesje. Ik was amper veertien en tot je achttiende moest je verplicht inslapen.”