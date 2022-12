Marie (8) trekt met berg speelgoed naar jonge kankerpatiëntjes van UZ Gent: “Want niemand brengt graag nieuwjaar door in een ziekenhuis”

Gent Opbouw van start ondanks voorspelde rukwinden, maar onzeker tot vanavond of nieuwjaars­vuur­werk zal doorgaan

De kogel is door de kerk: de Stad begint zo meteen aan de opbouw van het nieuwjaarsvuurwerk. Dat werd deze ochtend beslist tijdens een noodoverleg. Of het vuurwerk effectief zal doorgaan, blijft echter onzeker tot vanavond. De Stad en de veiligheidsdiensten houden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten.

11:27