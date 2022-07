Mardi Grass, het prikkelende spektakel op het Emile Braunplein, laat niemand onberoerd: “De sfeer is soms hitsig, maar iedereen houdt zijn manieren”

Kinderen en vrienden van Hakim leggen bloemen neer op de plaats waar hij in het water werd gegooid en stierf. ‘We willen gerechtig­heid’

GENT - Met tranen in de ogen en steun zoekend bij elkaar hebben de zonen van Hakim Mutyaba bloemen neergelegd op de brug waar hij zondagochtend door twee mannen werd af gegooid. Hakim kon niet zwemmen en verdronk. Eén verdachte, een man van 25 uit Goes, is opgepakt. De andere is bekend en wordt opgespoord. ,,Wij hopen op gerechtigheid”, zegt de familie.

