Marc De Bel en Warme William steken met ‘Soko’ een hart onder de riem van kleuters: “Je mag verdriet hebben én dat tonen, daar heb je vrienden voor”

Véél energie en dikke knuffels van een levensgrote Warme William in De Krook: de boekvoorstelling van ‘Soko’, de nieuwste worp van Marc De Bel ging er namelijk door. Soko is een olifantje dat zijn moeder kwijtraakt, met de hulp van zijn vriend, de schildpad William, leeft hij het leven weer positief zien.

Soko de olifant is verdrietig. Hij is op een warme dag gaan zwemmen, maar hoort tijdens zijn dip een grote knal en plots kan hij zijn mama nergens meer vinden. Ze komt niet meer terug en dat maakt hem verdrietig, boos en een tikkeltje opstandig. Dat is, kort samengevat, de plot van ‘Soko’, de nieuwste worp van jeugdauteur Marc De Bel, die het verhaal bedacht voor Warme William. Die vereniging wil jongeren aanzetten om te praten met vrienden als het lastig is én om een luisterend oor te bieden als het nodig is. Met ‘Soko’, dat ook met een lespakket komt, mikken ze op de kleintjes.

Iedereen Warme William

Het verhaaltje van Soko zat al even in de befaamde fontanel van Marc De Bel. “Toeval bestaat niet: jaren terug kreeg ik het verzoek om dit verhaal te schrijven. Ik deed het, maar het belandde op de projectstapel. Niet zo lang geleden kwam Houtekiet op de proppen met dit plan, gekoppeld aan de Warme William-campagne. Toen was het een kwestie van de puzzelstukjes samen te leggen”, zegt De Bel op de boekvoorstelling.

Volledig scherm Marc De Bel, met een schare kinderen die naar de boekvoorstelling van 'Soko' kwamen en Warme William © NuNam

Kristien Delhuvenne, ‘mama’ van Warme William, is opgetogen met het boek. “We hopen dat jongeren niet alleen leren om over hun emoties te praten, maar ook om goed te luisteren en er te zijn voor hun vrienden. Met de boodschap: ‘praat erover’, bereik je een grote introverte groep niet. Een Warme William is een luisterend oor en dat kunnen we allemaal zijn. Grote emoties hebben hoort bij het leven, bij een Warme William kan je niet beleven zonder dat je veroordeeld wordt.”

Volledig scherm Voor de gelegenheid waren er ook Warme William-sokpoppen bij het boek © NuNam

Soko en William

Dat zit ook verweven in het prachtige prentenboek van De Bel. “Het belangrijkste zinnetje in het boek is ‘daar heb je vrienden voor’”, zegt hij. “Soko heeft veel verdriet en is soms boos, maar dat mag niet blijven duren. Toch zijn zijn vrienden er dan voor hem, want dat is vriendschap ook: je vrienden opvangen en ook die positieve noot meenemen”. Ouders die ‘Soko’ willen voorlezen, zijn bij voorbaat dus al gerustgesteld: Soko maakt heel wat mee, maar uiteindelijk komt het, met een dikke traan erbij, best goed met hem. Met dank aan zijn vriend, de schildpad. Die heet, dat zal niet verbazen, William.

