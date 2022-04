Manifestatie voor beter bankieren aan de Kouter

GENTEen twintigtal manifestanten onder de koepel van ‘Move Your Money’ kwam op zaterdag samen aan de Kouter. Zij willen de drie omliggende grootbanken ervan overtuigen om niet meer in fossiele brandstoffen te investeren.

Move Your Money komt elk jaar samen, de actie wordt ondersteund door partners zoals Hart boven Hard, FairFin, GMF, Divest Gent en Greenpeace. Volgens de actievoerders hebben de drie banken rond de Kouter (ING, Deutsche Bank en BNP Paribas) in het afgelopen jaar nog meer dan 31 miljard euro in fossiele brandstoffen geïnvesteerd.

Om vijf voor twaalf weerklonk er elke minuut een slag op de gong. Die moest symbool staat voor de 60.000 euro per minuut die de banken in fossiele brandstoffen steken. Voorbijgangers konden ook terecht in het ‘divestmentdoolhof’, een manier om visueel in beeld te brengen hoe ingewikkeld financieringsstrategieên geworden zijn.

Vanaf dat tijdstip weerklinkt er elke minuut een gongslag, die symbool staat voor de €60.000 per minuut die bovenstaande banken nog steeds in de fossiele brandstofsector pompen. Er staat ook een divestmentdoolhof waarmee we in interactie gaan met voorbijgangers.