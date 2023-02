Man wordt bewusteloos aangetroffen in park naast brommer, en wordt even later gearresteerd voor reeks diefstallen

Voor­uit-le­den hangen kaartjes aan fietsen die voetpad blokkeren: “Heel frustre­rend voor rolstoelge­brui­kers”

Fietsen die het voetpad versperren zijn hinderlijk voor bijvoorbeeld ouders die een buggy voortduwen of mensen die zich in een rolstoel verplaatsen. Toch is een voetpad in Gent zelden volledig vrij. Leden van Vooruit gingen op pad om fietsers van de situatie bewust te maken.