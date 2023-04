Man terroriseert gezin om zoveel mogelijk geld te sparen voor gokverslaving: “Spendeer dat geld aan uw gezin”

Rij bomen in Gentbrugge dan toch gered van de kap: “We zoeken een andere plaats voor fietspad”

Na klachten uit de buurt is in Gentbrugge een rij bomen dan toch gered. De Stad Gent wou in de Braemkasteelstraat, tussen de Braem- en de Bruiloftstraat, bomen rooien om er een fietspad aan te leggen. Maar het schepencollege besliste om die plannen op te bergen.