Man steelt om boete van justitie te betalen: “Meneer zit financieel onder de grond”

De 41-jarige Slovaakse vluchteling stal in verscheidene supermarkten tabaksproducten met een totale waarde van 1.200 euro. In totaal sloeg hij zeven keer toe in verschillende filialen van Colruyt in Gent en Evergem. Toen hij betrapt werd, legde het parket hem een minnelijke schikking op, maar de man zag geen andere oplossing dan opnieuw uit stelen te gaan om deze boete te kunnen betalen. Deze keer was zijn werkgever in Evergem het slachtoffer. Daar had men al lang in het snotje dat de man af en toe iets achteroverdrukte en men kon live via camerabeelden vaststellen dat hij vier smartphones van Samsung stal. Deze wilde hij nadien verkopen om aan geld te komen.