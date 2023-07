Man probeert twee personen van de baan te rijden in Gent

Poging doodslag

De politie van Gent spreekt over een ‘poging tot doodslag’. “Wanneer een wagen gebruikt wordt als wapen, is er inderdaad sprake van een poging tot doodslag. Het onderzoek is daarom in handen van het parket Oost-Vlaanderen”, zegt Matto Langeraert van de Gentse politie. Het parket bevestigt de feiten. Of de voortvluchtige dader reeds gevat is, wil het parket echter niet kwijt.“We zijn ingelicht van deze feiten en er werd een onderzoeksrechter gevorderd. Maar in het belang van het onderzoek zullen we hierover niet verder communiceren”, klinkt het bij het parket.