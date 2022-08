Man pleegt tientallen diefstallen en geeft bijna elke keer een andere naam op aan politie: 14 maanden cel gevraagd

De dief pleegde heel wat feiten op enkele weken tijd. Hij begon in december van vorig jaar in de JD Sports in de Veldstraat. Daar graaide hij een iPhone mee van iemand die schoenen aan het passen was. Hij rende weg, maar het slachtoffer gaf zich niet zomaar gewonnen. In de Bonte Leeuwstraat haalde hij de dief in, maar die gaf hem een flinke duw en kon ontkomen.