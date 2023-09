Man naar ziekenhuis na handgemeen onder Gentse stadshal

“Er komt wél een zwarte lijst voor de Blaarmeer­sen, maar als stok achter de deur”: intussen vinden Gentenaars weg naar recreatie­do­mein terug

Tegen volgend seizoen komt er wel degelijk een zwarte lijst voor de Blaarmeersen in Gent, samen met een reglement. Dat zegt sportschepen Sofie Bracke (Open Vld). Daarmee zet ze uitspraken recht van een Farys-medewerker, die halfweg de zomer zei dat zo’n lijst niet nodig was. “Voor welke inbreuken je erop zal terechtkomen: daar moeten we een duidelijke lijn in trekken”, zegt schepen Bracke.