Man maakt zelf ‘zitje’ van piepschuim voor op z’n e-step: “U mag blij zijn dat er geen ongevallen zijn gebeurd”

Gent Verschil­len­de benefieten op poten gezet voor ‘oudste cafébazin van Gent’ (87) na gewelddadi­ge overval: “Zo kan ze een nieuw alarmsys­teem kopen”

Dat Lisbeth Waldack (87) graag gezien is, was al lang geweten. De kranige cafébazin houdt al meer dan 58 jaar haar café De Viking open op de Muide. Dat uitgerekend zij slachtoffer werd van een brutale overval, was dan ook een schok voor velen. Daags na de feiten gingen vrienden al op zoek naar manieren om ‘de oudste cafébazin van Gent’ te steunen. Dat resulteerde intussen in meerdere benefieten.

9:22