Man licht goedgelovige priester (74) op voor 1.000 euro: “Ik betaal niet terug, het was een geval van naastenliefde”

Gent Is dit nu de beloofde Overpoort 2.0? Ook na heraanleg nog geen uniforme gevels: “Dat is de verantwoor­de­lijk­heid van de eigenaars”

Er is zo lang en zo vaak over gepraat, dat de beloofde Overpoort 2.0 misschien wel een eigen leven is gaan leiden. Want nu ze klaar is, de vernieuwde uitgangsstraat van Gent, valt eigenlijk alleen het nieuwe asfalt op. Een misvatting, vindt schepen Filip Watteeuw (Groen): “Het is nu een woonerf, de voetpaden zijn veel breder, en er mogen eindelijk officieel terrassen staan. En in november worden de bomen aangeplant.”

19 september