Man krijgt tweede kans van rechter nadat hij onder invloed van cannabis gevat werd achter het stuur

Tracker aan gestolen sleutelbos verraadt onverbeter­lij­ke dief (54)

Een hardleerse dief die in de Brugse Poort uit een geparkeerde auto onder andere kledij en een sleutelbos had gestolen, werd een paar dagen later verraden door een tracker die zijn slachtoffer aan de sleutels had gehangen. Hij riskeert een gevangenisstraf van 8 maanden en een boete van 400 euro.