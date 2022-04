Man in Zwijnaarde gearresteerd na zwaar intrafamiliaal geweld

Gent Onzekere tijden voor Gentse jeugdthea­ters: Vlaamse subsidies staan op de helling

De Gentse jeugdtheaterwereld kreeg afgelopen week een koude douche over zich heen. Of ze de komende vijf jaar nog budget krijgen van de Vlaamse overheid is voorlopig onduidelijk voor 4Hoog, Ultima Thule en de Kopergietery. Ook het festival Gent Jazz aan de Bijloke zit in hetzelfde schuitje.

6 april