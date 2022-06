Man gaat langs bij dokter en tandarts met 'probleempje'... en begint voor hun ogen te masturberen

Twee slachtoffers

Het ‘probleem’ bleek een erectie te zijn. De man, die vader is van een jong kind, deed zijn broek omlaag en begon te masturberen. Hetzelfde deed hij twee maanden later bij een tandarts in Ledeberg. De twee slachtoffers dienden niet meteen klacht in, omdat ze niet zeker waren hoe ze moesten reageren. Uiteindelijk stapten ze toch onafhankelijk van elkaar naar de politie, waarna de man ingerekend kon worden.

De man diende zich donderdagvoormiddag te verantwoorden in de rechtbank. “Ik heb ontzettend veel spijt van het eerste incident. Twee dagen voordien was mijn jong neefje om het leven gekomen bij een ongeval, waardoor ik niet helder was”, verklaarde de man. Het tweede incident betwist hij. “Het was een warme dag en ik had een short aan. Ik was wat aan het wrijven omdat ik aan het zweten was, maar ik was niet aan het masturberen.” Het openbaar ministerie acht beide feiten echter bewezen en vordert een celstraf van 6 maanden en een boete van 400 euro. De advocaat van de man vroeg een autonome probatiestraf.