Man drinkt zich verloren in Overpoort na relatiebreuk en spuwt agent in het gezicht: “Ik krijg intussen psychologische begeleiding”

Gent Nieuwe ontbijt- en aperobar op zondagse boeken­markt: “Van chocolade­taart tot huisgemaak­te granola met vers fruit”

De zomer even gezellig maken in Gent als in het buitenland, daar zorgen Selin en Bernd voor. Elke zondag baten ze een ontbijt- en aperobar uit op de boekenmarkt van de Ajuinlei, vanuit een caravan met een gezellig terrasje aan. Je kan er terecht voor lekkere koffie en aperitief, maar ook voor croissants, taartjes, dips en meer.

7 augustus