Man die vuistslagen uitdeelde aan medewerker psychiatrisch centrum in Gent draait op voor ziekenhuiskosten

GENT Dampoort ‘sluik­stort­kam­pi­oen’ van Gent, steeds meer boetes uitgedeeld

Vuilnis op straat, naast vuilnisbakken, op straathoeken of gewoon op het voetpad. Het blijft een plaag en steeds meer Gentenaars melden het als er vuilnis op straat ligt. In de Dampoortwijk is er het vaakst vuilnis op straat te vinden, dat staat te lezen in het Netheidsrapport dat IVAGO-voorzitter Bram Van Braeckevelt (Groen) voorstelde.

17 mei