Man die vriendin op Gentse Feesten te lijf ging met fles blijkt geen verblijfsvergunning te hebben en moet België verlaten

Gent IN BEELD. Dit was dag acht van de Gentse Feesten: van de miljoenste bezoeker tot de rondgang van de stroppen­dra­gers

Voor we aan dag negen beginnen van de Gentse Feesten: nog snel even terugblikken op dag acht. Onze fotograaf liep een hele dag rond in de feestenzone en maakte daar de beste beelden. Ga er even door en geniet ervan.

24 juli