Man die stiekem vrouwen in kleedhokjes filmde levenslang gedeeltelijk verlamd na val in douche

Meermaals sloeg de man toe. Dat deed hij op verschillende openbare plaatsen, zoals zonnebankcentra en zwembaden. Terwijl nietsvermoedende slachtoffers zich aan het omkleden waren, maakte hij stiekem beelden van hen. Een jonge mama getuigde in de rechtbank over de impact die de feiten op haar hadden, en nog steeds hebben.

De beklaagde was tijdens het douchen uitgegleden en slecht ten val gekomen. Meerdere dagen lag hij in coma en wanneer hij wakker werd, had de dokter slecht nieuws voor hem. Hij zou zijn hele leven lang gedeeltelijk verlamd blijven en zou voortaan in een rolstoel zitten. Toen de politie hem verhoorde over de feiten, bekende hij ze meteen. “Ik weet eigenlijk niet waarom ik het gedaan heb", verklaarde hij. Wel zag hij meteen in dat hij kampt met een problematiek. De procureur vorderde een celstraf van 12 maanden wegens voyeurisme, gekoppeld aan voorwaarden. De advocaat van de man vroeg om een straf met uitstel.