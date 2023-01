Man (64) duwt vrouw van trap, belt pas na 30 uur de hulpdiensten en neemt foto's van haar schaamstreek: 40 maanden cel

GentEen 64-jarige man uit Gent is veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden wegens slagen en verwondingen en voyeurisme tegenover zijn eigen echtgenote. Volgens het onderzoek duwde hij haar van de trap en in plaats van haar te helpen, gaf hij haar slaappillen en nam hij foto’s van haar schaamstreek. “Hij heeft nagelaten zijn partner te willen helpen, ook al was er kans op ernstige hersenschade.”

Het koppel uit Mariakerke beleefde in aanloop naar de feiten op 9 april van dit jaar enkele woelige maanden. Na het pensioen van beklaagde J.D. was er van een liefdevolle huissfeer namelijk nog maar weinig sprake. Hij greep steeds vaker naar de fles, waarna hij agressief werd tegenover zijn partner. Volgens het dagboek van zijn vrouw kreeg ze regelmatig klappen te verwerken.

Slaappillen

De situatie liep zodanig uit de hand dat de vrouw al aan haar vriendinnen had aangegeven hem te willen verlaten. Het is onduidelijk of dat de aanleiding was voor de ruzie en de vervolgens dramatische feiten begin april van dit jaar. Toen ‘viel’ de vrouw namelijk van de trap in haar woning, met een hersenletsel tot gevolg. Haar partner verwittigde de hulpdiensten niet, maar legde haar in bed en gaf haar in totaal drie slaappillen. Pas na 30 uur belde hij toch een ambulance. De ambulanciers roken meteen onraad.

“In plaats van hen meteen naar zijn vrouw te brengen, toonde hij eerst de trap waar ze ‘gevallen’ zou zijn. Pas dan begeleidde hij de hulpdiensten naar de kamer”, aldus het openbaar ministerie. De politie werd erbij gehaald, en die stelden iets merkwaardigs vast tijdens het telefonieonderzoek. Op zijn gsm stonden meer dan 30 video’s, waarvan hij er 19 had proberen te verwijderen, en enkele foto’s van de schaamstreek van zijn vrouw. Volgens het openbaar ministerie staat het vast dat de vrouw van de trap geduwd werd. Om die reden stond de man dan ook terecht wegens poging doodslag. De procureur vorderde een celstraf van 5 jaar.

Last van knie

De beklaagde, die intussen acht maanden in voorhechtenis zit, had een andere versie van de feiten. “Ik had last van mijn knie, dus ik kon zelfs niet naar boven gaan en haar naar beneden duwen. We hadden die nacht apart geslapen omdat ik te veel snurkte, en ’s ochtends rond 6.30 uur heb ik haar naast de trap aangetroffen nadat ik een luide knal en geroep hoorde. Op haar vraag heb ik haar in bed gelegd.”

De rechter oordeelde dat de man schuldig is aan slagen en verwondingen en voyeurisme en veroordeelde hem tot een celstraf van 40 maanden. “Beklaagde heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige feiten van intrafamiliaal geweld. Hij verzuimde 30 uur lang de hulpdiensten te verwittigen, hoewel zijn partner mogelijks ernstige hersenschade had opgelopen. Wel diende hij haar slaappillen toe en maakte hij beelden van haar verwondingen en haar schaamstreek.” De man werd veroordeeld tot een celstraf van 40 maanden. Zijn partner, het slachtoffer, was aanwezig tijdens de behandeling en de uitspraak van de zaak. Zij zijn nog steeds samen.

