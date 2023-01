Man (55) die om het leven kwam in Franse Vaart stierf niet door kwaad opzet

GENT Laatste halte voor een proces? KI beslist volgende maand over de beroepen in zaak rond Schild & Vrienden

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) buigt zich over de beroepen die zijn aangetekend in het onderzoek naar Schild & Vrienden. Hamvraag is of Van Langenhove al dan niet terecht moet staan voor negationisme. Voorlopig is dat niet zo, maar enkele burgerlijke partijen zijn het daar niet mee eens. En dan is er nog een verdachte die vindt dat hij niet voor de rechtbank moet verschijnen. Op 23 februari volgt de uitspraak.

26 januari