Man (53) die dood uit water is gehaald in Gent werd door twee mannen in Leie gegooid: verdachten weggevlucht

Het lichaam werd zondag omstreeks 8 uur opgemerkt door een buurtbewoner vanuit zijn appartement. Die verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. De speurders bekeken de camerabeelden en kwamen tot de vaststelling dat de man samen met drie andere mannen uit de richting van de Brabantdam en het Sint-Annaplein kwam gewandeld. Ter hoogte van de Visserij zag een getuige dat ze elkaar te plagen door te dreigen mekaar in het water te gooien. Twee mannen namen de vijftiger bij handen en voeten vast waarna hij alsnog in de Leie belandde. Het duo vluchtte in paniek weg en het slachtoffer geraakte niet meer uit het water en stierf ter plaatse. De derde kompaan was enkel getuige van het voorval, maar zou de drenkeling ook niet geholpen hebben. Het is momenteel nog onduidelijk of er iemand al dan niet opgepakt.