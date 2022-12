Man (50) masturbeert aan bushalte voor ogen van kinderen: “Ik had mijn vrouw al twee maanden niet meer gezien”

Gent Anonieme zwerfvuil­con­tro­leurs schreven al 186 mensen op, sigaretten­peu­ken zijn grootste pro­bleem

Gent heeft het gehad met sluikstorters en zwerfvuil, en zet daar zwaar op in. Sinds 1 april is er een ‘zwerfvuilbrigade’, met 7 anonieme controleurs die in dienst zijn van OVAM. Op bepaalde tijdstippen lopen die rond om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Met succes, ze betrapte al 186 mensen, wat al tot 147 effectieve boetes leidde.

28 november