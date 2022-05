Man (49) verspreidt flyers met naaktfoto van ex: “En hij zette stiekem opgenomen seksfilmpje online”

Gent IN BEELD. Heiligen­beeld­jes, duizenden bezoekers en ontelbaar veel kaarsen: dit was de Mariamaand in Oostak­ker-Lour­des

Op pelgrimstocht naar Oostakker, het lijkt iets uit vervlogen tijden, maar niets is minder waar. In de meimaand verzamelen nog steeds duizenden gelovigen in Lourdes. Onze huisfotograaf Wannes Nimmegeers bracht de bijzondere traditie in beeld.

29 mei