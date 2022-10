Man (42) die verdacht wordt van verkrachting 14-jarig meisje in Deinze, beroept zich op zwijgrecht

De 42-jarige Gentenaar, die enkele maanden geleden ontslagen werd op zijn werk en sindsdien werkloos is, pleegde in het verleden al dergelijke feiten. Zo’n 20 jaar geleden vergreep hij zich aan een meerderjarig slachtoffer. Hij werd toen in 2005 geïnterneerd en weer vrijgelaten in 2014. In december van vorig jaar sloeg hij echter opnieuw toe.

Dat gebeurde in Deinze op 17 december. Slachtoffer was toen een 14-jarig meisje dat na schooltijd richting huis aan het fietsen was. Ter hoogte van de rotonde Sint-Martinus in Deinze merkte ze de 42-jarige man voor het eerst op. Hij werkte op dat moment in Rieme en was eveneens op weg naar zijn woning. Toen hij het meisje zag besliste hij echter om haar te volgen.

Verlaten locatie

Dat deed hij via de Machelenstraat en Leiemeerstraat, tot aan een verlaten locatie in de Grammenestraat. Daar sprak hij het meisje aan. Hij vroeg, in het Engels, of er iets mis was met haar fiets, waarna hij van zijn eigen fiets stapte en richting het meisje wandelde. Plotseling greep hij haar vast, sleurde haar in de gracht en betastte hij haar. Tot hij abrupt stopte, op zijn fiets sprong en weg reed.

Thuis vertelde het meisje wat er gebeurd was, waarop er bij de politie klacht ingediend werd tegen onbekenden. De man bleek gefilmd te zijn door een bewakingscamera, maar de beelden bleken onvoldoende zuiver om hem te kunnen identificeren. Daarom werden ze afgelopen week publiek gemaakt in het opsporingsprogramma Faroek. Meteen kwamen er tientallen tips binnen, waaronder ook dé gouden tip. Afgelopen vrijdag werd zijn aanhouding met een week verlengd. De man beroept zich voorlopig op zijn zwijgrecht, laat zijn advocaat weten.

