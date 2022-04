Man (24) die met ontbloot geslachtsdeel tegen meisje danste in Overpoort krijgt celstraf van 12 maanden met uitstel

Twee jonge vrouwen werden het slachtoffer van een aanranding tijdens een nachtje uit in de Gentse Overpoortstraat. Toen ze zich met z’n tweeën kostelijk aan het amuseren waren, leerden ze de bewuste avond een 24-jarige man kennen. Het drietal schoot in eerste instantie goed met elkaar op, maar naarmate de avond vorderde, veranderde de sfeer.

Schuldig aan twee feiten

Omstreeks 3.20 uur stond de man met een van de meisjes te dansen, toen haar vriendin plotseling opmerkte dat de man zijn broek én onderbroek omlaag had gedaan. Met zijn ontbloot geslachtsdeel was hij tegen de nietsvermoedende jonge vrouw aan het duwen terwijl hij zijn handen rond haar lichaam hield. Wanneer de vriendin hier op reageerde, stapte hij op haar af en greep hij haar tussen de benen.

De beklaagde ontkende in de rechtbank echter dat hij met ontbloot geslachtsdeel stond te dansen. “Wat ik wel weet is dat het tweede meisje jaloers was dat ik niet met haar aan het dansen was.” De advocaat van de man voegde er nog aan toe dat zijn cliënt “zoals de jeugd vandaag zijn broek laat zakken tot onder zijn onderbroek, maar dat hij in geen geval zijn onderbroek omlaag heeft gedaan.” De rechter oordeelde donderdag dat de man schuldig is aan beide feiten en veroordeelde hem tot een celstraf van 12 maanden met uitstel. Daarnaast werd de man ook voor een periode van vijf jaar ontzet uit het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen.