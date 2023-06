Mama van Raul blijft nog zeker twee maanden in de cel, lichaam van de jongen nog steeds niet vrijgegeven

Van 82 naar 0 ‘grondsla­pers’ in de gevangenis in een half jaar tijd, maar wel nog steeds overbevol­king

De noodkreet van burgemeester Mathias De Clercq in januari van dit jaar is niet in dovemansoren gevallen. Toen sliepen in de gevangenis 82 gedetineerden op de grond. Vandaag heeft elke gevangene een bed, al zijn er nog steeds 148 gedetineerden méér dan eigenlijk is voorzien.