Mama stapt naar politie na het vinden van afscheidsbrief: dochter wordt jarenlang misbruikt en afgeperst door ex-lief (23)

Géén tegels, maar kiezels: buurtbewo­ners niet tevreden met nieuwe voetpaden: “Iedereen loopt hier op straat”

In de Roodborstjesstraat in Wondelgem beroert de ‘dolomietenkwestie' al anderhalf jaar de gemoederen. Bij de heraanleg van het voetpad werden de stoeptegels vervangen door kiezeltjes, of zeg maar kiezels. “Mijn 89-jarige buurvrouw rijdt zich erin vast met haar rollator”, zegt bewoner Luc van Hamme (61).