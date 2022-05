Mag ik je peuken? Bijzondere campagne weer van start, en ook robot is terug

Gent Voor de echte fans: Gentse chocola­tier maakt levensech­te Baby Yoda na in chocolade

Baby Yoga in chocolade, die staat sinds kort in de etalage van chocolatier Vandenbouhede in hartje Gent. Chocolatier Stijn stak er uren werk en meer dan vier kilogram chocolade in. “Ik ben een paar keer herbegonnen omdat ik het helemaal juist wou”, zegt hij trots.

