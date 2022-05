“Mag dit online?”: UGent kijkt met momfluencers en kinderen naar beelden op sociale media

GENTJe bent trots op je kind en je wil er wat over delen. Of je bent al influencer en je krijgt een kind: beelden delen van je kleintje is niet evident, maar veel mensen denken er niet bij na. Een website van de UGent wil tips en tricks delen voor het veilig online zetten van kinderfoto’s. “Vraag je kind toestemming”.

Wat kan je met een gerust hart online zetten en wat kan in de verkeerde handen terecht komen of je kind schaden? Met die vragen zitten onderzoekers én influencers al even in hun hoofd. Met de nieuwe website ‘Mag dit online’, wil professor Lieslot Hudders van de UGent richtlijnen bieden voor momfluencers en kidfluencers die de bomen door het bos niet meer zien.

Een identiteit voor je kind

“Achter het account van kinderen zitten vaak ouders. Zij zetten content online, foto’s van kinderen of video, vaak naar eigen goeddunken. Maar zowat alle kid-fluencers krijgen pedofiele verzoeken en ook momfluencers die hun kinderen online zetten, maken zich zorgen. Hoe ga je om met een digitale wereld? Daar proberen we inzicht in te creëeren”, legt Hudders uit. Je ziet het dan ook steeds vaker dat influencers een digitaal stickertje over hun kind kleven, of hen op de rugzijde fotograferen.

Zo is het volgens de UGent-prof uiterst belangrijk dat je met kinderen praat. “Ouders denken al snel dat hun kinderen te jong zijn, maar zij kunnen vaak wel een keuze maken én ze kunnen zelf inschatten wat ze online willen. Wat jij schattig vindt, kan hen als tiener in een nieuwe klas of groep, schaamte opleveren”. Tegelijk creëren momfluencers die commercieel werken, bijvoorbeeld reclame voor een merk, op die manier vaak een digitale identiteit voor hun kinderen die misschien niet strookt met hoe het kind écht in elkaar zit.

En de wet? Die weet het niet

“Het is ook een juridisch mijnenveld, influencen als kind”, legt Hudders uit. “Voor acteurs is er een wetgeving, bij influencen ligt dat anders omdat het gedeeltelijk in de privésfeer zit. Dat is een enorme uitdaging, enkel Frankrijk heeft er intussen wetten over. Zo moeten kinderen er een aparte bankrekening hebben, waar inkomsten op gedeeld worden”.

Maar dé belangrijkste richtlijn zit ‘m volgens Hudders toch vooral in nadenken over wat je post. “Is het nodig dat ik dit deel? Is het nodig dat mijn kind herkenbaar in beeld is? En brengt het ook wat bij voor het kind, niet alleen voor mijn status als ouder? Dat zijn vragen die je voor jezelf kan beantwoorden. Op de site kan je tips vinden om voor jezelf te besluiten hoe je ermee omgaat én hoe je je kinderen veilig stelt. En ja, ook als je een foutje hebt gemaakt, hebben we tips voor je, want je kan het ook goedmaken”.

Alle info op Mag Dit Online?

