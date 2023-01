‘Madam Bakster’ zwanger van overleden man Kobe: deadline van twee jaar is gehaald

Gent Burgemees­ter en mobili­teits­sche­pen roepen in open brief op om te stoppen met ‘toeterter­reur’ op E17: “Jullie verliezen 35 seconden”

De burgemeester en een schepen die communiceren via een open brief, het is niet alledaags. Toch ligt er vandaag eentje op tafel. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) richten zich daarin, samen met de bewonersgroep Viadukaduk, tot de vrachtwagenchauffeurs, met de vraag de toeteractie op de E17 in Gentbrugge te stoppen.

4 januari