‘Madam Bakster’, onlangs bevallen van dochtertje van overleden Kobe, deelt vertederend beeld: “Aster maakt viergeslacht compleet”

Gent maakt zich op voor de Patershol­fees­ten. “Wij zijn en blijven vooral een buurtfeest”

Na een uitgerekend festivalweekend vorige week, ziet het er voor het komende weekend een pak beter uit. Dan staan ook de Patersholfeesten op het programma. Nog steeds is het de Dekenij Patershol die voor de organisatie instaan, en zij gaan verder op de ingeslagen weg. Dat is niet ‘meer en groter', integendeel. “De lichte versobering die we vorig jaar hebben doorgevoerd, blijft behouden.”