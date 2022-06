Maatjesfestival groot succes, ondanks uitgeregende zondag: “Volgend jaar nog eens”

Gent Dan toch geen Sint-Baafsfees­ten eind augustus, wegens te weinig bud­get

De tweede editie van de Sint-Baafsfeesten, eind augustus, georganiseerd door de horecazaken op het plein, gaat niet door. Reden: gebrek aan budget. “Sponsors hebben afgehaakt, we krijgen 80% minder subsidies van de stad, en we draaiden vorig jaar verlies", klinkt het. “Maar we gaan er alles aan doen om er in 2023 wél te staan”, klinkt het.

17 juni