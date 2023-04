Maanden renovaties, maar Muinkbrug ligt er terug: binnenkort weer verkeer naar Sint-Pieterspleinparking

MIJN STAD. Het Gent van straatkun­ste­naar Klaas Van der Linden (37): “Ik mis de grindbak­ken aan Dok-Noord nog elke dag”

Géén kunstroute die door Gent trekt of ze stopt bij een ‘Klaas Van der Linden’. Met spuitbussen en verf zette hij de Arteveldestad mee op de culturele kaart. Maar wie is de man achter de dromerige, zwart-witte werken? Hoe belandde hij van Zwalm in Gent? Waar gaat hij eten? En waar komt hij tot rust? Dit is het Gent van Klaas Van der Linden.