Maand voor Arena Festival blijkt dat concerten in Ghelamco niet mogen: “Uit metingen blijkt nochtans dat vogels en auto’s meer lawaai maken”

Gentse politie haalt patsers uit het verkeer tijdens verkeers­con­tro­le: “Een steenweg is geen racepar­cours”

De Gentse politie was afgelopen vrijdag druk in de weer tijdens een ‘patser-actie’, gericht op asociaal rijgedrag en overdreven snelheid. Er werden uiteindelijk 191 bestuurders betrapt op een inbreuk. De ‘topsnelheid’ bedroeg maar liefst 96 kilometer per uur in de bebouwde kom. Een andere bestuurder zat achter het stuur met een arm in het gips.