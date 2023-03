Maak kennis met ‘Dickie Beer’: een nieuw, Gents gerstenat rond de stripfiguur Boerke

Het resultaat is een zomerse ‘sour IPA’. Wie het bier wil proeven, kan dat vanaf vanavond doen op de oude ACEC site in Gent. Volgende week ligt het ook in de rekken bij verschillende supermarkten. Het gerstenat zal ook te proeven zijn op twee festivals in Frankrijk en Het Verenigd Koninkrijk. En misschien nog opmerkelijker: ook in de Chinese steden Beijing en Cheng Du. “Dit dankzij een cultuurondernemer uit China”, besluit Rogiers. “Hij bracht Boerke al naar een stripbelevingscentrum in Cheng Du, waar binnenkort ook ons bier geserveerd zal worden. Net zoals in een bar van de man in Beijing.”