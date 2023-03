Maak kennis met de chirurg van de toekomst: “Binnenkort opereren we van hieruit aan de andere kant van de wereld”

In heel wat domeinen voeren chirurgen nu al operaties uit met robotchirurgie. Om hen nog beter op te leiden, opende de Orsi Academy in Melle een nieuw trainingscentrum waar ze voortaan ook op een bijzondere manier oefenen. “Niet meer met levende varkens of kadavers, maar op virtuele patiënten in 3D.”

De 'scanner' maakt een 3D-beeld van de patiënt waarmee de chirirg aan de slag kan.

De Orsi Academy in Melle leidt jaarlijks 3 tot 4.000 chirurgen uit de ganse wereld op in de robotchirurgie. Het state-of-the-art trainingscentrum langsheen de E40 is uitgegroeid tot een wereldwijd gerenommeerd expertisecentrum. “En we hebben ambities om nog groter te worden. Zo zijn er plannen voor een uitbreiding van het centrum. En ook door diversifiëring”, zegt CEO professor Alex Mottrie.

Orsi Academy in Melle.

Orsi werd opgericht in 2010 als spin-off van het OLV-ziekenhuis in Aalst en vaart sinds 2014 een onafhankelijke koers. Jaar na jaar werden de specialisaties in opleidingen uitgebreid. Net als het aantal chirurgen die er jaarlijks een opleiding volgen. Een verdere diversifiëring op andere domeinen in de robotchirurgie komt er nu door een samenwerking met Siemens Healthineers, specialist in de beeldvorming. “Als onze robots de handen zijn van de chirurg, dan worden de beelden van Siemens de ogen”, legt professor Mottrie in ‘mensentaal’ uit.

Driedimensionale patiënten

Siemens ontwikkelde een methode voor klinische beeldvorming en maakt driedimensionale beelden van een ‘patiënt’. “Op die manier kunnen we robotchirurgie ook toepassen in de cardiologie, vasculaire chirurgie en orthopedie. Denk maar aan het plaatsen van stents of hartoperaties. Vroeger moest hiervoor de borstkas van een patiënt openen. Nu gaan we met de robot via de lies en wandelt de patiënt ’s avonds het ziekenhuis weer uit”, verzekert professor Mottrie.

Vanuit de 'controle kamer' opereert de chirurg met een robot aan de hand van 3D-beelden van de patiënt.

“In de opleidingen werken we in een virtuele realiteit want we oefenen niet meer met levende varkens of kadavers maar op hyperrealistische beelden. De chirurg in opleiding opereert vanuit zijn controlekamer dus op een imaginair beeld. Dat heeft heel wat voordelen want ze moeten geen loden vesten meer dragen tegen de straling van röntgenbeelden en kunnen veel preciezer werken”, vertelt Dokus Mertens van Siemens.

Sciencefiction?

De nieuwe cluster in het opleidingscentrum kost 4 miljoen euro, waarvan de helft gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). “Dit zijn de opleidingen voor de chirurgie van de toekomst en vandaag wordt dit reeds toegepast in het UZ van Gent en het OLV in Aalst”, zegt COO Luc Veramme. “Praktisch is het zelfs mogelijk om met een robot mensen te opereren aan de andere kant van de wereld. Sciencefiction? Helemaal niet maar de verzekeringen stribbelen nog wat tegen. Maar met een stabielere wereldwijde 5G verbinding komt dit zelfs binnenkort zeer dichtbij.”

Dokus Mertens (Siemens), COO Luc Veramme en CEO Alex Mottrie.

Volledig scherm Orsi Academy in Melle. © Didier Verbaere

De chirurgie van de toekomst. Een scanner 'leest' de patiënt en de chirirg opereert met behulp van een robot.

