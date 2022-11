Maak je klaar voor superkoopjes: Gentse handelaars organiseren grote winterverkoop

Gent Geen aansteker bij? Dat blijkt voor barman (27) genoeg om student in elkaar te slaan: “Ik heb vandaag nog steeds schrik”

Een 27-jarige man uit Gent is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden nadat hij in de zomer van vorig jaar een toevallige passant in elkaar sloeg. Dat deed hij omdat het slachtoffer, die aan de telefoon hing met zijn moeder, geen aansteker had. “Ik heb nog steeds schrik wanneer ik ‘s nachts iemand tegenkom”, reageert het slachtoffer nog steeds aangeslagen.

28 oktober