Lukas (29) vraagt aandacht voor terugbetaling levensreddend medicijn tijdens Ronde van Frankrijk: “Ik wil gewoon langer leven”

Gent Nieuwe fietswin­kel geopend aan Oude Dokken: “De blikvanger is onze velodroom, gebaseerd op de piste van de Zesdaagse”

Onderaan een flatgebouw van zestien verdiepingen is pas een nieuwe fietsenwinkel geopend: Cyclobility. Voordien kon je de winkel aan de overkant van het water vinden, maar het pand op het Kompasplein werd te klein. Nu is er nog meer plek voor fietsen en testritten. “Veel mensen laten de auto bewust staan, dat voelen we ook in onze winkel.”

5 juli