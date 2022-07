Luk De Bruyker brengt het universum van De Kleine Prins tot leven, maar dan in het Gents

“De Kleine Prins is het best verkochte boek ter wereld”, begint De Bruyker de voorstelling. “Het werd vertaald in meer dan 500 talen, waaronder het Gents.” Die Gentse vertaling vormde de basis voor ‘De Klaanse Prins’ dat zondagavond in première ging. In 1978 was De Kleine Prins de eerste professionele productie van theater Taptoe. Toen het boekje vertaald werd naar het Gents, was De Bruyker meteen geneigd om het stuk opnieuw op te voeren, maar dan in zijn eigen dialect. Door corona werd dat telkens uitgesteld, maar nu is het eindelijk zover.