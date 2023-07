Luisterplein overweegt waarborg voor bekers af te schaffen. “We hebben geen euromunten meer om terug te geven”

Springen van plezier: Gentse Feesten voor de allerjong­sten in het Zuid bij Gentopia

Dat de Gentse Feesten er een tikkeltje anders uitzien met kleine kinderen op sleeptouw, moeten we je niet vertellen. Maar wist je dat er ook een Vlasmarkt is voor de jongste Gentenaars? Tijdens de Feesten transformeert het Zuidpark in Gentopia: het Walhalla voor de kleintjes, mét (Irish) koffiepauze voor de ouders.