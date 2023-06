Ludieke actie om problemen op de Blaarmeersen aan te kaarten: “Papa’s, kom in bikini naar het strand!”

Geen 20, maar 58 slachtof­fers van ‘heksenwaan’ in Gent: “Gelukkig niet allemaal verbrand of vermoord”

Een fysieke herdenkingsplaat, een inhoudelijk verhaal over de heksenvervolging en een educatief pakket voor het onderwijs. Dat is wat Gent zal doen voor de slachtoffers van de ‘heksenwaan’ in de 17de eeuw, hier in onze stad. Er blijken overigens veel meer slachtoffers te zijn dan eerst gedacht.