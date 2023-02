Lucky Lemon maakt ‘Publika’ van vroegere koffiebranderij De Draak. “Café, evenementenlocatie en vergaderzaal”

Is dit de mooiste poort van Gent? Graven­steen, vier torens en trapgevels in reliëf

De dierenartsenpraktijk Kat en Co in de Reigerstraat vlakbij het Sint-Pietersstation is niet enkel gekend omwille van hun service. Deze praktijk heeft ook de mooiste - of toch één van de mooiste - poort van Gent. Dat valt echter alleen op als ze dicht is.