Luc (51) sluit frituur na 20 jaar: “Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn kinderen”

GentLedeberg heeft een goede frituur verloren. Na twintig jaar heeft Luc De Weirdt (51) de deuren van zijn frietpaleis in de Langestraat gesloten. Met pijn in het hart want hij deed zijn werk heel graag, maar hij wil meer tijd doorbrengen met zijn drie kinderen. “Ik wil hen zien opgroeien”, zegt hij. “Niet alleen maar werken.”

Het bord waar ‘frituur’ in grote letters staat opgeschreven hangt er nog, maar binnen is het leeg. Na twintig jaar, kan je geen frietjes meer krijgen op de hoek van de Langestraat en de Petrus de Meyerestraat in Ledeberg. Luc De Weirdt heeft er, na lang nadenken, de brui aan gegeven. “Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn kinderen”, zegt hij opgelucht. “De afgelopen twintig jaar was ik altijd maar aan het werk, altijd maar bezig. Maar het leven gaat snel voorbij. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien.”

De frituur zal omgevormd worden tot een studio om te verhuren. Het Vietnamees restaurant vlak ernaast, uitgebaat door Luc zijn vrouw (44), blijft bestaan. Luc zal inspringen wanneer zij extra handen nodig heeft. “Thi Thu en ik hebben elkaar meer dan tien jaar geleden leren kennen in Thailand”, vertelt Luc. “Ik bezocht het Noorden en zij het Zuiden van het land. We kwamen elkaar toevallig tegen op de luchthaven van Bangkok. Ze tikte op mijn schouder, op zoek naar een goed hotel, en de rest is geschiedenis.”

Een nieuw hoofdstuk

Het Vietnamees restaurant draait op volle toeren: de bestellingen gaan vlot de deur uit. Extra handen zoals die van Luc zijn dan ook meer dan welkom. “Nu de frituur gesloten is, hebben we tijd om nieuwe gerechten voor te stellen. Zo gaan we ons menu, gevuld met authentieke Vietnamese gerechten, uitbreiden met lenterolletjes, vers kokosnootsap en com tam thit nuong, dat is een rijstgerecht met varken. We hebben het restaurant ook gezelliger gemaakt, omdat we niet alleen op afhaal willen focussen.”

Luc Moon, Langestraat 119, 9050 Ledeberg. Open op maandag en donderdag van 17 uur tot 22 uur. Op vrijdag van 11.30 tot 14 uur en van 17 uur tot 22 uur. Op zaterdag en zondag van 11.30 tot 22 uur.

