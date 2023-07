Louche rozenverkoper steelt op slinkse wijze vier smartphones tijdens Gentse Feesten

Hercules uit 200 dj’s gekozen, om te draaien op prestigi­eus festival in Kroatië: “Ben een people pleaser”

Henri Boone (23) uit Kortrijk, beter bekend als dj Hercules, draait op het einde van de zomer op The Island. Decor van het festival is de Noa Beach Club, één van de beste twintig clubs wereldwijd. Waar de internationale top van de dj’s graag komt, zoals Martin Garrix, David Guetta, Marshmello… “Het gaat snel. Ik draai nog geen twee jaar en ik had stevige concurrentie”, zegt Hercules. Tip om hem nu al te zien draaien: Hercules draait zondag op de Gentse Feesten.